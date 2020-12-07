مشاهد أول ساعات آخر جولات انتخابات النواب.. كمامات مجانية وإغماء مشرف

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طرأت عدد من المشاهد على جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية التي تجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، وسط إجراءات وقائية مشددة في محاولة من القائمين على تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشاهد التي شهدتها الساعات الأولى من انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية:



- حرصت اللجان على فتح أبوابها أمام الناخبين في جولة إعادة انتخابات مجلس نواب 2020، بعد تعقيم اللجان وتوزيع الكمامات على الناخبين والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا.



- شهدت عدد من اللجان قياس درجات الحرارة للناخبين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، ووقاست فرق التمريض المتواجدين داخل كل لجنة، درجات الحرارة للناخبين للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة.





- رصدت الفرق التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام التصويت في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.



- شهدت أغلب مقرات اللجان الانتخابية بمعظم وافد ملحوظ لكبار السن، مع ساعات الصباح الأولى فور فتح اللجان أبوابها أمام الناخبين، وقدمت قوات التأمين الدعم لهم من خلال الكراسي المتحركة، وعدم تعطيلهم أمام اللجان والتأكيد على جاهزية المظلات لحمايتهم من الشمس أو الأمطار المحتملة.



- دخل مشرف انتخابات في لجنة بمعهد الفتيات المنصورة، في غيبوبة سكر، أثناء عمله داخل اللجنة الانتخابية في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان اللجنة حيث تبين أنه يدعى أسامة حامد سالم"، 45 سنة وتم نقله إلى المستشفى العام، وتلقي الرعاية اللازمة وحالته مستقرة.



- وفرت اللجان الانتخابية مقاعد للانتظار وكراسى متحركة لكبار السن، وسجلات لاستخراج الرقم الانتخابى للناخبين للتسهيل عليهم.



وتجرى جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.



ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

