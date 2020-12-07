الفاتيكان: البابا يزور العراق بين 5 و8 مارس المقبل

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:37 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وكالات
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أعلن الفاتيكان، أن البابا سيزور العراق بين 5 و8 مارس المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.

 

وفي وقت سابق، استقبل قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس وزراء أسبانيا، السيد بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، الذي التقى لاحقًا بأمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول، المطران بول ريتشارد غالاغير.

 

وجاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن المحادثات في أمانة سر الدولة قد تطرقت إلى العلاقات الثنائية ومواضيع ذات اهتمام مشترك تعني الكرسي الرسولي وإسبانيا، كما وتم التشديد على أهمية حوار متواصل بين الكنيسة المحلية والسلطات الحكومية. وتم التطرق أيضًا إلى مواضيع ذات طابع دولي كحالة الطوارئ الصحية الحالية، وعملية الاندماج الأوروبي والهجرة.

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