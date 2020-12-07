وليد سليمان يخضع لمسحة كورونا اليوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:36 م
وليد سليمان
وليد سليمان
علي نبوي
Advertisements
يخضع وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مسحة طبية جديدة اليوم للكشف عن موقفه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان وليد سليمان قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال وغاب عن المباراة كما غاب عن مواجهتي الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، وطلائع الجيش في المباراة النهائية.

وكان لاعب الأهلي قد أجرى مسحة طبية في الساعات القليلة الماضية ولم تكشف النتيجة عن إيجابية أو مسحة الطبية التي أجراها.

ومن المنتظر أن تحدد موقف وليد سليمان من المشاركة في التدريبات الجماعية وذلك استعدادًا لافتتاح مباريات الدوري المصري 2020-2021 مع الأهلي.

وغادر وليد سليمان المستشفى أمس الأحد حيث استمر فيه ٢٤ ساعة لتلقي العلاج والتعافي من فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصف نهائي كاس مصر كاس مص رياضة الاصابه كورونا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ساعة و 19 دقيقة

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ يوم

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 18 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر