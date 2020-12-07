مشاركة لكبار السن في جولة الإعادة لانتخابات النواب 2020 في الدقهلية

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تشهد اللجان الانتخابية على مستوى محافظات الدقهلية اقبالا ملحوظا من كبار السن، للادلاء بصوتهم فى إنتخابات الاعادة لمجلس النواب 2020.



جاء ذلك وسط اجراءات أمنية مكثفة، وتواجد قوات من مديرية أمن الدقهلية، ووجود كمامات لتوزيعها على الناخبين.



والجدير بالذكر أن الكتلة التصويتية بالدقهلية 4 مليون و352 ألف و87 ناخب وإجمالي عدد المراکز الإنتخابية 699مركزا انتخابيا،و عدد اللجان الفرعية 1426لجنة.



حيث تجري الإنتخابات في عدد 10دوائر انتخابية،تضم جميع مراكز ومدن واحياء المحافظة والتي يبلغ عددها 21 مركز ومدينه وحي.