جامعة الأزهر تنفي ادعاء إحدى الشركات الطبية بوجود شراكة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

نفت جامعة الأزهر ادعاء إحدى الشركات الخاصة بوجود شراكة بينها وبين الجامعة فى مجال أبحاث وإنتاج وتسويق الخلايا الجذعية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن إحدى الشركات قامت باستغلال لوجو الجامعة ولوجو الأزهر الشريف ونشره على موقعها الرسمي على الإنترنت تحت عنوان شركاء العمل بما يوحي ان هناك شراكة بينها وبين الجامعة.

واهاب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن اى شراكة بين جامعة الأزهر واى جهة أخرى تكون بعد استيفاء الشكل القانونى، واستطلاع الرأى بشأن تلك الشراكات، واخذ الموافقات اللازمة والتى تتفق مع القانون والقواعد المنظمة للعمل داخل الجامعة مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لقيامها بالادعاء بوجود اتفاق بينها وبين جامعة الأزهر.

أخبار تهمك

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 18 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعتين

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ساعة و 21 دقيقة

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر