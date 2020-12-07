هشام إدريس:مصر تستعد لأكبر حدث رياضى فى مصارعة المحترفين خلال الفترة المقبلة

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أعلن هشام إدريس ، عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية ، أمين شئون السياحة والآثار بحزب مستقبل وطن بالجيزة ، عن مفاجأة مدوية من خلال إقامة أكبر حدث رباضى لرياضة مصارعة المحترفين بمصر خلال الفترة المقبلة .

وقال إدريس فى تصريحات صحفية ، أن هذا الحدث والذى يتم التنسيق حالياً مع الجهات الرياضة والأمنية لإقامته بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة به ، سيكون محط إنظار العالم حيث يشارك فى هذا النزال نخبة من أشهر المصارعين العالميين وخاصة التابعين لإتحاد WWE الشهير ، ومشيراً إلى أن عشاق هذه الرياضة في الشرق الأوسط سيحصلون على فرصة رؤية لنجومهم المصارعين الدوليين.

وأضاف إدريس ، إنه خلال الساعات الماضية تمت إستضافة عدد من نجوم المصارعة الذين وصلوا لمصر من خلال دعوة خاصة من شركته للتعرف على الأجواء المصرية وزيارة العديد من المناطق الآثرية والسياحية ومنها الأهرامات والمتحف المصرى بالتحرير، وقضائهم لرحلة ممتعة فى نيل القاهرة وإنبهارهم بجمال مصر.

وأكد أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لإقامة هذه البطولة ، ولا سيما في ظروف كوفيد-19، فكل شيء مثالياً، بدءاً من الاهتمام بأدق التفاصيل لضمان صحة وسلامة الجميع، وصولاً للخدمات الفريدة التي تم إدراجها لتمكنا من التركيز لهذه البطولة، والتى ستتميز بالخبرات الرياضية والمهارات الذهنية والعقلية الكفيلة بإحداث مفاجئة على الحلبة.