محافظ الدقهلية: جولة الإعادة بانتخابات النواب تشهد منافسة شديدة (فيديو)
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:29 م
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استعدادات المحافظة لجولة الإعادة من انتخابات النواب، مشيرا إلى أنه تم تطهير كافة اللجان منذ الأمس، موضحا أن المحافظة بها أكثر من 1400 لجنة فرعية و10 لجان عامة.
وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن اللجان كلها بدأت العمل في موعدها، لافتا إلى أن هناك مندوب من الوحدة المحلية في كل اللجان لتنظيم الناخبين ومساعدتهم.
وأضاف أن جولة الإعادة المنافسة بها شديدة، موجها التحية لأهالي الدقهلية لحرصهم على المشاركة في الانتخابات، حيث تخطت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 40%.