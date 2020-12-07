محافظ الدقهلية: جولة الإعادة بانتخابات النواب تشهد منافسة شديدة (فيديو)

كشف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استعدادات المحافظة لجولة الإعادة من انتخابات النواب، مشيرا إلى أنه تم تطهير كافة اللجان منذ الأمس، موضحا أن المحافظة بها أكثر من 1400 لجنة فرعية و10 لجان عامة.





وأشار "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن اللجان كلها بدأت العمل في موعدها، لافتا إلى أن هناك مندوب من الوحدة المحلية في كل اللجان لتنظيم الناخبين ومساعدتهم.



