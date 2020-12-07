إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، إنهيار جزئي في عقار مكون من 5 طوابق، دون حدوث أي من الإصابات.


تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، ريس الحي، بلاغا بسقوط جزء من واجهة العقار الكائن ب ٣٨ شارع مسجد العطارين، وعلى الفر انتقل رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار، وتم إخلاء أسرة بالدور الأول بمعرفة الشرطة.

واتضح بالمعاينة سقوط جزء من واجهة الدور الرابع، بدون حدوث اصابات، والعقار عبارة عن دور ارضي وخمس ادوار علوية، وبالكشف تبين أن العقار حاصل علي عدة قرارات ترميم، اخرها رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ لم يتم تنفيذه بمعرفة المالك، وتم تحرير محضر  مخالفة لعدم  التنفيذ رقم ٢٠١٧٨٢ علي ٢٠١٧ ٨٢٩.

وقد أوصى الحي بالكشف علي الأسقف وترميمها، وتغيير الأجزاء التالفة منها، مع ترميم الحوائط والسلم وإصلاح الصرف وترميم العقار ترميما شاملا تحت إشراف هندسي متخصص.
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)
إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)

أخبار تهمك

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ يوم

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 4 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 18 ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر