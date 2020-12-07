إنهيار جزئي في عقار من 5 طوابق بالإسكندرية (صور)







تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، ريس الحي، بلاغا بسقوط جزء من واجهة العقار الكائن ب ٣٨ شارع مسجد العطارين، وعلى الفر انتقل رئيس الحي والأجهزة المعنية لموقع العقار، وتم إخلاء أسرة بالدور الأول بمعرفة الشرطة.



واتضح بالمعاينة سقوط جزء من واجهة الدور الرابع، بدون حدوث اصابات، والعقار عبارة عن دور ارضي وخمس ادوار علوية، وبالكشف تبين أن العقار حاصل علي عدة قرارات ترميم، اخرها رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ لم يتم تنفيذه بمعرفة المالك، وتم تحرير محضر مخالفة لعدم التنفيذ رقم ٢٠١٧٨٢ علي ٢٠١٧ ٨٢٩.



وقد أوصى الحي بالكشف علي الأسقف وترميمها، وتغيير الأجزاء التالفة منها، مع ترميم الحوائط والسلم وإصلاح الصرف وترميم العقار ترميما شاملا تحت إشراف هندسي متخصص.



شهدت منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، إنهيار جزئي في عقار مكون من 5 طوابق، دون حدوث أي من الإصابات.