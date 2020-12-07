تجديد تكليف الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال وكيل مديرية أوقاف أسوان

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:26 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد عزت محمد محمد بالقيام بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف أسوان لشئون الدعوة والبر.

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بدء اختبارات القبول للطلاب الوافدين للالتحاق بالدورات التدريبية

تبدأ المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اختبارات لطلاب الدراسات العليا من الوافدين؛ لاختيار أفضل 50 طالبًا، وتقييدهم في منح البرامج التدريبية التي تقدمها المنظمة، والتي تهدف إلى ترسيخ وسطية الإسلام، ومحاربة الفكر المتطرف، ونشر منهج الأزهر الشريف.

وتم تشكيل لجنة بناءً على توجيهات فضيلة أ.د محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بعضوية كل من: أ.د نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أ.د عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، على أن يترأسها أ.د إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة، ورئيس جامعة الازهر الأسبق.

تهدف المنظمة من خلال عقد هذه البرامج التدريبية، إلى مساعدة المتدربين للارتقاء بمستواهم العلمي والفكري نحو كيفية تفكيك الفكر المتطرف، وتوضيح شبهاته، وإحلال منهج الوسطية والاعتدال، وتوضيح الصورة الصحيحة للإسلام، ونشر قيم التسامح، على أيدي نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف.

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