اخيرا.. موعد منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 استعلام عن منحة الـ 500 بالرقم القومي عبر وزاره القوى العاملة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:17 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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اخيرا.. موعد منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 استعلام عن منحة الـ 500 بالرقم القومي عبر وزاره القوى العاملة

أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعه الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة، هو ما سوف نعرضه إلي جميع قرائنا في جميع المحافظات من خلال هذا التقرير، حيث أعلنت الحكومة أنه سيتم البدء في صرف منحة الـ 500 جنية للعمالة الغير منتظمة مع بداية الأسبوع القادم، من خلال جميع مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ولهذا بادر بالكشف عن اسمك ضمن اسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الخطوات الموضحة في هذا الرابط.

أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة 2020
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن صرف الحكومة منحة العمالة الغير منتظمة لمدة ثلاث أشهر جديدة بداية من شهر ديسمبر الجاري وحتي شهر فبراير، وفتحت رابط التسجيل في صرف المنحة عبر موقع وزارة القوي العاملة خلال الأسابيع الماضية، وبلغ عدد المسجلين أكثر من 6 مليون مواطن، سيتم صرف المنحة فقط لـ 2.3 مليون مواطن بعد أعمال تدقيق ومراجعة البيانات التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات الأخري والجهات المعنية.

استعلام عن منحة العماله الغير منتظمه وزاره القوى العاملة
ومن المقرر أن يتم إرسال رسالة نصية قصيرة من رقم 2030، تؤكد انك من ضمن الفائزين في صرف منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة، أو يمكنك الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

- فتح رابط موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- ادخل رقمك القومي المكون من 14 رقم.
- انقر على استعلم.

منحة العماله الغير منتظمه بالرقم القومي
سيتم صرف منحة العمالة الغير منتظمة لجميع فئات العمالة اليومية، التي تضررت من الحظر الجزئي الذي تم خلال ربع العام الحالي بسبب انتشار وباء كورونا، ويأتي هذا ضمن مساهمة الحكومة في توفير الحياة الكريمة لفئة العمالة اليومية.

اخيرا.. موعد منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 استعلام عن منحة الـ 500 بالرقم القومي عبر وزاره القوى العاملة

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