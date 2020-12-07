



الان.. تعرف على موعد المخصص لصرف معاشات ديسمبر المرحلة الاولى والثانية 2020 (وزارة التضامن الاجتماعي)





منذ بداية الشهر يبحث المواطنون عن موعد المخصص لصرف معاشات ديسمبر 2020 التي يتم صرفها لعدد كبير من المواطنين يصل إلى 10 مليون مواطن مصري، وذلك لتحسين المعيشة، ويتم الصرف من خلال البنوك المختلفة في جمهورية مصر العربية أو ماكينات الصراف الآلي حتى لا يحدث تزاحم في البنوك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





موعد المخصص لصرف معاشات شهر ديسمبر 2020

خصصت الدولة مواعيد محددة لصرف معاشات شهر ديسمبر 2020 ويتم ذلك على مراحل مختلفة وهي عبارة عن الآتي:





- يتم صرف المرحلة الأولى، وذلك لمن يحصل على قيمة أقل من 1000 جنيه خلال أول أيام شهر ديسمبر.





- بعد ذلك يتم صرف المرحلة الثانية لمن يحصل على 2000 جنيه بداية ثاني من يوم 3 ديسمبر إلى يوم 8 ديسمبر عام 2020.





- ثم يتم صرف المرحلة الأخيرة لجميع الفئات يوم 9 ديسمبر.





إجراءات الوقاية لصرف معاشات شهر ديسمبر 2020

يجب الالتزام بإجراءات الوقاية التي خصصتها الدولة أثناء صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 حفاظا على الصحة العامة، حيث يتم تقسيم عدد المواطنين على البنوك المختلفة، وماكينات الصراف الآلي مانع للازدحام أو التكدس في أماكن محددة.





كما يجب الالتزام بارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين المواطنين، كما أن الدولة خصصت أيام محدده لكل فئة منعا للتزاحم، وتوفيرا للجهد والوقت لكل مواطن أثناء صرف المعاش، لتتم هذه الخدمة بكل سهولة للجميع.



