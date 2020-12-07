العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة إنسيرف للخدمات المتكاملة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وفقا لأحدث التقنيات والمهارات الإدارية الحديثة.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إنسيرف للخدمات المتكاملة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات بشركة "إنسيرف" والتي تعد من كبري الشركات الإستشارية الإدارية العالمية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعدتهم أن يصبحوا شركات عالية الآداء ،بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين علي مستوي كل قطاع صناعي.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تعزيز كافة الجهود للتعاون في مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج اسطوانات T4 لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها وإسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق، بالإضافة إلي إنتاج حقن بلاستيكية يتم إستخدامها لمرة واحدة فقط.


وأضاف أن التعاون يمتد لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي ونقل البيانات لمراكز المعلومات وبرامج منظومة إستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطوير البنية التحتية الرقمية ،فضلا عن إنتاج عدادات الغاز الذكية للمنازل.

من جانبه،أعرب الدكتور "نائل عبد الوهاب عبد الله "رئيس شركة "إنسيرف"للخدمات المتكاملة عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة "إنسيرف" تقدم كافة خبراتها الإستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.

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