مورينيو يشيد بقدرات هاري كين وسون

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
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هز ثنائي توتنهام هوتسبير، هاري كين، وسون هيونغ مين، الشباك في فوز فريقهما في الدوري الإنجليزي 2-0 على جاره اللندني آرسنال، لكن المدرب جوزيه مورينيو أشاد بصورة أكبر بما بذلاه من جهد، خلال استحواذ الفريق المنافس على الكرة.


صمد توتنهام في مواجهة ضغوط هائلة لآرسنال، وأحرز هدفين من هجمتين مرتدتين في الشوط الأول، عندما ساعد كين وسون بعضهما في محاولتين رائعتين.


وأشاد مورينيو بالمهاجمين، ووصفهما بأنهما محترفان من طراز عالمي، وأحرز اللاعبان 18 هدفاً، فيما بينهما خلال الموسم الحالي.


وقال مورينيو عن المهاجمين: "يعملان كالحيوانات مع كل الاحترام للحيوانات، قدما أداءً مذهلاً عندما كان الفريق يفقد السيطرة على الكرة، هاري كين أبعد الكرات عن منطقة الجزاء، وعمل سون خلال أول 60 دقيقة كجناح، ثم كمهاجم ثان".


وأضاف: "لديهما حس جيد جداً بالتوازن المطلوب منهما، وعلى المستوى الخططي والفني يلعبان دوراً كبيراً مع الفريق عندما يفقد السيطرة على الكرة".


ولم يفز توتنهام بالدوري الإنجليزي منذ 1961، وآخر مرة توج فيها بلقب كانت في 2008، عندما رفع كأس رابطة المحترفين المحلية.


وعن الأداء والنتائج قال كين: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، وضعنا جيد في هذه الفترة الصعبة، لكن تحقيق مثل هذه النتائج يصب في صالحنا، سنلعب خارج أرضنا أمام كريستال بالاس في الأسبوع المقبل قبل مواجهة ليفربول في ملعبه، بعدها بثلاثة أيام لذا المباريات الصعبة تتوالى".

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