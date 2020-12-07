وزير الإنتاج الحربي يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أدلى اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية لعام ٢٠٢٠ وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وأكد الوزير "مرسي" على أنه حرص على الإدلاء بصوته في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من منطلق المسئولية الوطنية ولأهمية هذا الاستحقاق، كما أشاد بالإجراءات التي تمت لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية.

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