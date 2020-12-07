محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية،يرافقه هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بجولة تفقدية للجان الانتخابات بالمنصورة لمتابعة عمليات التصويت للانتخابات،حيث شملت جولة المحافظ لجان مدرسة شجرة الدر الاعدادية بالمنصورة، حيث تابع المحافظ سير الانتخابات واطمئن علي كافة التجهيزات والاجراءات التي تم اتخاذها لضمان سير العملية الانتخابية في سهولة ويسر امام الناخبين المتوافدين علي اللجان وفي مقدمتها التدابير، والاجراءات الاحترازية لتأمين المواطنين وحرصا علي سلامتهم تلك الاجراءات والتدابير التى تتم متابعتها بصفة مستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وذلك مع انطلاق جولة الاعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2020في الدقهلية في يومها الاول صباح اليوم الاثنين

وقد التقى محافظ الدقهلية خلال الزيارة بعدد من الناخبين الذين توافدوا علي اللجان واشاد بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون اية معوقات، واشاد المحافظ بوعي مواطني الدقهلية ومشاركتهم الفعالة مؤكدا على ان الدقهلية محافظة عريقة تتميز بعمق الانتماء وحرص مواطنيها على المشاركة فى القضايا الوطنية وفى مقدمتها انجاز الاستحقاق الدستورى المتمثل فى اختيار نواب البرلمان من خلال المشاركة فى العملية الانتخابية، كما ثمن محافظ الدقهلية الجهود المتميزة للقوات المسلحة المصرية والتنسيق الكامل مع الشرطة المصرية لتأمين عملية الانتخابات وتوفير الامن والامان للمواطنين للادلاء بٱصواتهم.

وجدير بالذكر ان محافظة الدقهلية يبلغ عدد اللجان العامة بها 10 لجان عامة تضم جميع المراكز والمدن والاحياء والقري بنطاق المحافظة، وان عدد المراكز الإنتخابية يبلغ عددها 699 مركزا انتخابيا، وان اللجان الفرعية يبلغ عددها 1426لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و352 الف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور، سعد مكي وكيل وزارة الصحة، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد عبد الباقي رئيس حي غرب مدينة المنصورة.
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية
محافظ الدقهلية يتفقد لجان الانتخابات وعمليات التصويت بجولة إعادة المرحلة الثانية

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