"سينرجى فيلمز" تكشف عن صورة لأبطال المقاومة الشعبية فى "كيرة والجن"

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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كشفت شركة سينرجى فيلمز عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر"كيرة والجن"، والصورة عبارة عن تجمع لأبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الانجليزى، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى.

وفى سياق متصل انتهى مخرج الفيلم مروان حامد من تصوير أكثر من 50 % فى أحداثه بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والاسماعيلية والاستديوهات، ومن المقرر تصوير المشاهد المتبقية تباعاً خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيداً لطرحه فى نهاية العام المقبل 2021.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

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