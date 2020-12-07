أرتيتا يرفع الحرج عن لاعبي أرسنال بعد الهزيمة من توتنهام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشف ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن نجوم فريقه فعلوا ما بوسعهم أمام توتنهام لكنهم خسروا بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي.

استحوذ فريق أرتيتا على الكرة بنسبة 70%، لكن هدفين رائعين حملا توقيعي سون هيونغ مين، وهاري كين، منحا فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الفوز والعودة إلى صدارة الترتيب.

ويقبع آرسنال الذي خسر في 5 من آخر 7 مباريات خاضها في الدوري، في المركز 15 بين فرق البطولة (20 فريقاً)، ويواجه أسوأ بداية موسم طوال مشاركته في الدوري الممتاز.

وقال المدرب الإسباني للصحافيين بعد المباراة: "بالنسبة للأداء فقد نفذ اللاعبون كل ما طلبته منهم، كل شيء على الإطلاق، إذا نظرت إلى جميع الأرقام والإحصائيات فإنها جميعاً تأتي في صالحنا، لكن في النهاية التهديف هو الفيصل".

ورغم ضغطه على صاحب الأرض، فشل آرسنال في التغلب على دفاع توتنهام المنظم، بينما لم يشكل لاعباه بيير إيمريك أوباميانغ، وألكسندر لاكازيت، خطورة على المنافس أيضاً كما كان يفترض.

وأحرز أوباميانغ هدفين فقط في الدوري هذا الموسم، بينما سجل لاكازيت ثلاثة، ولم يهز الشباك سوى مرة واحدة منذ 28 سبتمبر .

وأحرز آرسنال فقط 10 أهداف في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم، بينما أحرز سون وكين فيما بينهما 18 هدفاً حتى الآن.

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