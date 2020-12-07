أردوغان: تركيا لن تذعن للتهديدات في شرق المتوسط و تريد التفاوض

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا لن تذعن للتهديدات في نزاعها مع اليونان وقبرص بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط، بينما يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة المسألة. لكنه قال أيضا إن تركيا تريد مفاوضات بشأن المطالبات المتضاربة على الرفوف القارية وحقوق موارد الطاقة المحتملة.





ومن المقرر أن يقيم وزراء الاتحاد الأوروبي أسباب فرض عقوبات على تركيا. وبعد ذلك سيقرر قادة الكتلة يوم الخميس ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم، بعد أن أرسلت تركيا سفينة استكشاف في المياه التي تطالب بها اليونان.





وقال أردوغان: "في قضية شرق البحر الأبيض المتوسط، لا ينحاز بلدنا أبدًا إلى التوتر، بل السلام والتعاون والإنصاف وتحقيق العدالة. والطريق إلى ذلك يكون عبر مفاوضات تقوم على الاحترام المتبادل"، مكررًا دعوة لعقد مؤتمر يضم جميع الجهات الفاعلة في المنطقة.





ومع ذلك، لن تسمح تركيا بـ "عقلية القرصنة" التي تظهرها الدول الأخرى لتقتصر على قطاع ضيق من المياه الساحلية. وقال: "لن نرضخ للتهديدات والابتزاز... لن نسمح بالتوسع الإمبريالي". ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب زيارة أردوغان لدولة قبرص التركية المنفصلة في شمال قبرص - والتي تعترف بها أنقرة فقط - وبشأن العمليات التركية في شرق البحر المتوسط، والتي وصفها بأنها غير قانونية.





تقود فرنسا الضغط في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا في القمة يومي 11 و12 ديسمبر. ويقول دبلوماسيون إن أي إجراءات قد تستهدف على الأرجح مجالات الاقتصاد التركي المرتبطة بالتنقيب عن الهيدروكربونات. ومن جهته، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس إن وزراء الخارجية الأوروبيين سيناقشون الإجراءات ضد تركيا في اجتماعهم اليوم، إذ لم يحدث تهدئة في الصراع في شرق البحر المتوسط في الأشهر الماضية.





وقال ماس قبل لقاء نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "عملت ألمانيا بجد لتسهيل الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا خلال الأشهر الماضية". وأضاف: "لكن كان هناك الكثير من الاستفزازات، والتوترات بين تركيا وقبرص واليونان حالت دون أي محادثات مباشرة.. لهذا السبب، سوف نتحدث عن العواقب التي يجب أن نستخلصها – مع النظر لقمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع."





وقد اندلعت التوترات في أغسطس عندما أرسلت أنقرة سفينة مسح لتحديد آفاق التنقيب عن الطاقة في المياه التي تطالب بها اليونان أيضًا. اتفقت أنقرة وأثينا على استئناف المحادثات بشأن مطالباتهما البحرية المتنازع عليها في سبتمبر، منهية توقف دام 4 سنوات. لكن قالت اليونان منذ ذلك الحين إنها لن تبدأ محادثات ما دامت السفن التركية في المياه المتنازع عليها. عادت السفينة Oruc Reis إلى الميناء مرة أخرى الأسبوع الماضي.



