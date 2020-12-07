مباحث التموين تضبط 1242 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة









وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1242) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (6،4 طن "لحوم وكبده مُجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (1،23 طن "دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز وتحضير المأكولات تابع لأحد المطاعم بدون ترخيص ) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (46،85 طن "ملح طعام") معبأة داخل عبوات وشكائر مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.



كما تم ضبط (378400 قطعة "حلوى جافة" بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (3،656،500 قرص أدوية خاصة بالأمراض المزمنة) مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة بحوزة (مديرين مسئولين عن مخزنين تابعين لصيدلية وشركة أدوية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، وضبط (8 طن "أسمدة زراعية") خاصة بأحد البنوك الزراعية ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قدرت قيمتها بـ (28000 جنيهًا) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ.



وضبط ( 7،5 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ومجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.