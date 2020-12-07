لاميتا فرنجية ترزق بمولودها الثالث.. وهذا اسمه

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


أعربت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عن سعادتها الكبيرة نتيجة قدوم مولودها الثالثة الذي أطلقت عليه اسم "إريك"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت لاميتا فرنجية صورة لمولودتها إريك برفقة ابنها الكبير جاستين، وعلقت عليها قائلة:” مرحبا بك في المنزل أخي الصغير، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرًا يا عزيزي إريك".

وفي سياق آخر، شاركت لاميتا فرنجية في العديد من الأفلام، والمسلسلات منها "حد سامع حاجة"، "محترم إلا ربع"، " 365 يوم سعادة"،"عمرو وسلمى 3"، مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ يوم

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

12:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر