أسلوبه الخطف.. حبس لص الهواتف المحمول بالاميرية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة الأميرية الجزئية اليوم الاثنين، حبس عاطل تخصص في سرقة الهواتف المحمول بأسلوب الخطف، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.


كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية" أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.


وبالكشف الفني عن الدراجة النارية المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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