برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
آيات عامر
Advertisements

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكامل هيئتة إجتماعه برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية للعام المالى 2019/2020.

و أوضح رئيس الهيئة أن اجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى 20192020.بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3% بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 20192020. مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.
برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي
برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي
برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي
برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي
برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي
برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي

أخبار تهمك

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ أقل من نصف ساعة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 23 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ ساعة الا ربع

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر