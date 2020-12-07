محافظ الغربية: "الناس مبسوطة بالانتخابات.. وبتزغرط" (فيديو)

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب تسير على خير ما يرام، وهناك إقبال كبير من المواطنين على المشاركة.





وأشار "رحمي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية داخل كافة اللجان، وغرفة العمليات لم تتلقى شكاوى، لافتا إلى أن كل اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد عدا 5 لجان.



