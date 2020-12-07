محافظ الغربية: "الناس مبسوطة بالانتخابات.. وبتزغرط" (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب تسير على خير ما يرام، وهناك إقبال كبير من المواطنين على المشاركة. 

وأشار "رحمي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن هناك تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية داخل كافة اللجان، وغرفة العمليات لم تتلقى شكاوى، لافتا إلى أن كل اللجان فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين في الموعد المحدد عدا 5 لجان.

وأضاف أنه من المتوقع زيادة أعداد الناخبين بعد الساعة الرابعة عصر، مضيفا أن كافة الجهات تشارك في تأمين العملية الانتخابية، معقبا: "الناس مبسوطة وبتزغرط وبيأدوا دورهم".

أخبار تهمك

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

جاري لينيكر يسخر من حارس ليفربول بسبب خطأ بقميصه

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على موعد مباراة السوبر المصري

منذ ثلث ساعة

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 12 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

09:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر