ضبط 6 أطنان كبدة ولحوم مجمدة فاسدة بالقليوبية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية، اليوم الإثنين، ثلاجة لحوم بها 6 طن كبدة ولحوم مجمدة فاسدة قبل ترويجها في الأسواق، وجرى التحفظ على الكمية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، تفيد وجود كميات من اللحوم الفاسدة داخل أحد الثلاجات بنطاق محافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء فخر العربي، مدير الأمن، وجرى التنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، والقيام بحملة استهدفت المكان، وجرى العثور على 6 طن لحوم وكبدة مجمده كانت في طريقها للتداول في الأسواق، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.

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