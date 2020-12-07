رئيس الأسقفية يدين الاعتداء على كنيسة بالقدس ويشيد بموقف الأزهر

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أدان الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية محاولة إرهابي صهيوني إحراق كنيسة الجثمانية بالقدس مما تسبب في إلحاق أضرار بالغة بها



وأشاد حنا في بيان له بموقف الأزهر الشريف الذي ندد بتلك المحاولة في موقف يؤكد على احترام المؤسسة الإسلامية العريقة لكافة الأديان والمقدسات ووقوفها في وجه الإرهاب والعنف الديني.



وأكد رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية أن المؤسسات الدينية جميعًا تتصدى لدعاوى العنف والإرهاب التي يحرص أصحابها على إلصاقها بالأديان وتعاليمها السامية مشددًا على إن الكنيسة تعمل على محاربة التطرف المجتمعي عبر مشروعات متعددة ثقافية وفنية واجتماعية في مصر.



الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الانجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الأسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.