مدير إدارة بنها التعليمية يحيل مجموعة من المدرسين للتحقيق

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فاجأ عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، اليوم الإثنين، مدرسة المراغي الإعدادية المشتركة بقرية المراغي، ومدرسة مجمع بتمدة الإبتدائية بنات بقرية بتمدة، التابعين لإدارة بنها التعليمية.



يأتي ذلك في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط بها، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.



وأحال فتح الباب مجموعة من المدرسين للتحقيق الفوري بسبب تزوغيهم من العمل، وتفقد فتح الباب الفصول ودورات المياه وناقش المدرسين في كيفية الدخول على المنصات التعليمية.



شدد فتح الباب على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظًا على سلامة الطلاب.