وزير الري يتابع تنفيذ مشروعات الموارد المائية بمحافظتى الجيزة وبنى سويف

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قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظتى الجيزة وبنى سويف لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظتين.



وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد عمليتى إعادة تأهيل مخر سيل أطفيح بمحافظة الجيزة ومخر سيل سنور بمحافظة بني سويف والذين تم الانتهاء من تدعيمهما عقب استقبال كميات كبيرة من مياه السيول هذا العام.



وتأتى هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول فى ضوء الاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول لمجابهة أي طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات فى المياه.



و أكد الدكتور عبد العاطى إن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.



وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد أعمال تأهيل ترع جزيرة صول ومنقريش والسحارة الرئيسية بمحافظتى الجيزة وبني سويف، ووجه بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.



وأوضح الدكتور عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.



كما تفقد الدكتور عبد العاطى يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مشروع الرى الحديث المنفذ بأحد المزارع النموذجية بمحافظة بني سويف، واستعرض الدكتور عبد العاطى النجاح الذى حققته الجمعية فى إنتاج النعناع ومشتقاته الزيتية وتصديره للخارج وإنتاج الشيح والأعشاب الطبية، واستخدام أسمدة عضوية من خلال تدوير المخلفات واستخدامها كمخصبات زراعية.



وأعرب الدكتور عبد العاطى عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعًا للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.