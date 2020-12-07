وزارة التخطيط تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحر الأحمر

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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_ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحر الأحمر للعام المالي 20/2021
_ هالة السعيد: خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية 
10,8 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 2019/2020

_ 162 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021

_ 3,47 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الاسكان بالمحافظة بنسبة 32,2%

_ 3,19 مليار جنيه استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 30,5%



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة البحر الأحمر  للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  


قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أهمية بالغة بالعدالة المكانية، في الصحة والتعليم واستخدام الموارد الاقتصادية وغيرها، مما يمثل أثراً إيجابيًا على المجتمع من منظور التماسك والاستقرار وتحقيق النمو الاحتوائي المُستدام، فضلًا عن تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين مختلف أقاليم ومحافظات الجمهورية، وهو ما يعد هدف محوري تدور حوله خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأكدت السعيد أن إطلاق "خطة المواطن"، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .


وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الأحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى   162 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 تبلغ 10,8مليار جنيه بنسبة زيادة 31% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 4,7% من الاستثمارات العامة الموزعة.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الأحمر بخطة عام 20/2021 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 3,47 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 32,2%، ويخص قطاع البترول والغاز الطبيعي استثمارات بقيمة 3,19 مليار جنيه بنسبة 30,5%، ويخص قطاع الكهرباء 1,59 مليار جنيه بنسبة 14,8%، إلى جانب توجيه  784,4 مليون جنيه لقطاع النقل بنسبة 7,3%، علاوة على توجيه 585,8 مليون جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 5,4%، ، بالإضافة إلى توجيه 1,05 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 9,8%. 
وتتمثل أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة البحر الأحمر في خطة 2021/20 في توجيه 2.7 مليار جنيه للبرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، إلى جانب توجيه نحو 416 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي قطاع البترول والغاز الطبيعي تتمثل أهم المستهدفات التنموية توصيل الغاز الطبيعي لعدد 6 آلاف عميل، علاوة على تحويل ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.


وفيما يتعلق بالمستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية في خطة عام 20/2021 في المحافظة فإن الخطة تستهدف توجيه 368.7 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية، فضلًا عن رصف طرق محلية بحوالي 155.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى توجيه 61.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.


جدير بالذكر أن "خطة المواطن" تتضمن أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين .. وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.

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وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية محافظة البحر الأحمر خطة المواطن الاستثمارية

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