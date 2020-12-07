رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل ممثلا بيت العائلة المصري







تم خلال اللقاء عرض أهداف وأنشطة بيت العائلة والدور الوطنى الذى يقوم به من خلال تصحيح المفاهيم وتجديد الخطاب الدينى وبحث التعاون مع جامعة الإسكندرية فى تنظيم لقاءات ثقافية لتعظيم مفاهيم الوحدة الوطنية والإنتماء بين طلاب الجامعة.







ومن جانبه رحب الدكتور قنصوه بالتعاون مع بيت العائلة وأكد على دعمه الكامل من أجل تحقيق أهداف بيت العائلة من نشر لقيم التسامح والود بين جميع أطياف المجتمع المصري.

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، الشيخ الدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة فرع بالإسكندرية، الأب يوحنا رمزى المنسق العام للفرع.