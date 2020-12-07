أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements


شارك السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجة الأسبق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في زراعة شجرة زيتون في حديقة جامعة القاهرة، كرمز للسلام والحياة، وهي دعوة مشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية لنشر السلام بين الشباب وحثهم للبعد عن التعصب.

جاء ذلك على هامش الندوة التي تعقدها جامعة القاهرة تحت عنوان "قصة كتابين" ويحاضر فيها السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجة الأسبق، وبحضور رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي 2020 - 2021 بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع طلاب جامعة القاهرة، عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام"، يعقبها فتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.
أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام
أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام
أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام
أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام
أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام
أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر