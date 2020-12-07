أبو الغيط والخشت يزرعان شجرة زيتون في جامعة القاهرة للدعوة إلى السلام

Advertisements





شارك السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجة الأسبق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في زراعة شجرة زيتون في حديقة جامعة القاهرة، كرمز للسلام والحياة، وهي دعوة مشتركة بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية لنشر السلام بين الشباب وحثهم للبعد عن التعصب.



جاء ذلك على هامش الندوة التي تعقدها جامعة القاهرة تحت عنوان "قصة كتابين" ويحاضر فيها السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وزير الخارجة الأسبق، وبحضور رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الدراسي 2020 - 2021 بقاعة الاحتفالات الكبرى.



وتستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع طلاب جامعة القاهرة، عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام"، يعقبها فتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.