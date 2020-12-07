استمرار تلقي طلبات التصالح لمخلفات البناء بالقصير ورئيس المدينة يناشد المواطنين بسرعة التقدم

Advertisements

أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الإثنين استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغت ٢٧٠ طلبًا.



ووجه رئيس مدينة القصير رئيس المركز التكنولوجي والعاملين به إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كإستراحات للإنتظار في حالة الإزدحام داخل المركز.



وناشد رئيس المدينة المخالفين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدا أنه سيتم تطبيق كافة القرارات المنظمة لذلك فى هذا الشأن.



وأشار نصر إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت تذليل العقبات وتلاشى أى معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة



كان رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون،، معلنا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر الحالى.