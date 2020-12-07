استمرار تلقي طلبات التصالح لمخلفات البناء بالقصير ورئيس المدينة يناشد المواطنين بسرعة التقدم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
أكد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الإثنين استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بلغت ٢٧٠ طلبًا.

ووجه رئيس مدينة القصير رئيس المركز التكنولوجي والعاملين به إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات فى وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وإرتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كإستراحات للإنتظار في حالة الإزدحام داخل المركز.

وناشد رئيس المدينة المخالفين بسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء الموعد المحدد، مؤكدا أنه سيتم تطبيق كافة القرارات المنظمة لذلك فى هذا الشأن.

وأشار نصر إلى أن توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر تضمنت تذليل العقبات وتلاشى أى معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة

كان رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون،، معلنا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر الحالى.

أخبار تهمك

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 21 دقيقة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر