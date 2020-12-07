إعلان تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الإتحادات الطلابية للعام الجامعى٢٠٢١٢٠٢٠برئاسة ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رئيسًا ومشرفا عاما وعضوية كل من: أ.د. كريم مصطفى البطوطى وكيل كلية الأسنان لشئون التعليم والطلاب وا.د. تامر عبد المنعم راضي الأستاذ بكلية التجارة وا. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وا. إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية وا. محمد أحمد عبد الملك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية ومحمد فتوح محمد متولى الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق وهاجر ابراهيم محمد عبد العال الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

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