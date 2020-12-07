الخميس.. بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الإسكندرية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، عن بدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 20202021 يوم الخميس القادم، وذلك بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرًا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

ولفت قنصوة إلى أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية فى العملية الانتخابية بفاعلية، كما أكد رئيس الجامعة على أهمية حث الطلاب على المشاركة فى خوض انتخابات الاتحادات الطلابية؛ تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصرنا الحبيبة، وأكد على عمداء الكليات ضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية لتتم بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة وتقديم أفكار وروئ إبداعية تعكس إستراتيجية الجامعة فى بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وشدد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على كافة العمداء، ضرورة تشجيع الطلاب على المشاركة فى العملية الانتخابية، وأن تتم بديمقراطية تامة وبدون حدوث أى مشكلة للطلاب سواء المترشحين أو المصوتين، موضحًا  أنه من المقرر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13ديسمبر، على أن يتم تلقى الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها فى اليوم التالى مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة فى اليوم التالي، لافتا إلى أنه ستجرى انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعدينهم على مستوى الجامعة.

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