محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سير وانتظام العملية الانتخابية بلجان الانتخابات على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة وذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات علي مستوي المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، والاستاذه منال الغندور السكرتير المساعد، واعضاء الغرفة من كافة الاجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات وممثلي القطاعات الامنية والقوات المسلحة وقطاعات المرافق، ومرفق الاسعاف والحماية المدنية ومديروا الادارات المعنية بالمحافظة، فى اطار انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية.

وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيق وتعاون كامل مع الاجهزة الامنية وكافة الاجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهوله ويسر، حيث تم تشكيل غرف عمليات علي مستوي كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية.


وجدير بالذكر ان محافظة الدقهلية يبلغ عدد اللجان العامة بها 10 لجان عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ عددها 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ عددها 1426لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و352 الف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت، كما ان الانتخابات البرلمانية بالدقهلية تجري علي مدار يومي الانتخابات في 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات
محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات

أخبار تهمك

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 37 دقيقة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر