محافظ الدقهلية يتابع سير انتخابات جولة إعادة ببرلمان 2020 من غرفة العمليات

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تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سير وانتظام العملية الانتخابية بلجان الانتخابات على مستوى المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة وذلك خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الانتخابات علي مستوي المحافظة، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، والاستاذه منال الغندور السكرتير المساعد، واعضاء الغرفة من كافة الاجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات مديري مديريات الخدمات وممثلي القطاعات الامنية والقوات المسلحة وقطاعات المرافق، ومرفق الاسعاف والحماية المدنية ومديروا الادارات المعنية بالمحافظة، فى اطار انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالدقهلية.



وقال محافظ الدقهلية ان هناك تنسيق وتعاون كامل مع الاجهزة الامنية وكافة الاجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية بسهوله ويسر، حيث تم تشكيل غرف عمليات علي مستوي كافة الوحدات المحلية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية.





وجدير بالذكر ان محافظة الدقهلية يبلغ عدد اللجان العامة بها 10 لجان عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ عددها 699 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ عددها 1426لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و352 الف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت، كما ان الانتخابات البرلمانية بالدقهلية تجري علي مدار يومي الانتخابات في 10 دوائر انتخابية تضم جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.