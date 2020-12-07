شوبير يكشف الأوضاع داخل الزمالك تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية

أعرب الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عن قلقه الشديد من الأوضاع داخل صفوف الزمالك، تحت رئاسة اللجنة المؤقتة الحالية.













وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت إف إم": "فإن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى توضيح من جانب إدارة الزمالك الحالية، وهل بالفعل تقدم عبد الحليم علي باستقالته من عضوية لجنة الكرة، وهل بالفعل أيضًا استقال المستشار محمد عطية؟ من منصبه".









وأضاف "من الذي سيدير الأمور الخاصة بفريق الكرة؟ هل أيمن يونس أم مجلس الإدارة المؤقت أم البرتغالي جيمي باتشيكو، خاصة بعد التراجع عن التعاقد مع العديد من الصفقات في الساعات الماضية مثل أحمد الشيخ وأمير عادل".









وواصل "نأمل أن يتخطى نادي الزمالك، أزماته الحالية، خاصة أن الموسم المقبل في غاية الصعوبة، كما يستهل الأبيض، الدوري بمواجهة صعبة أمام المقاولون العرب".









وأختتم "ورغم عدم إبرام صفقات قوية في انتقالات الصيف، لكن يحسب للجنة الكرة الإبقاء على القوام الأساسي وتحديدًا الثنائي أشرف بنشرقي وفرجاني ساسي".



