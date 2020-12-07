خلال 24 ساعة.. ضبط 12 قضية أمن عام وتنفيذ 206 احكام قضائية متنوعة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 12قضية أمن عام، وتنفيذ 206حكم قضائي متنوع.


وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (1) قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية.

ونجحت فى مجال الأمن العام، في ضبط (12) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (1315) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (206) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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