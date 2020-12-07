حسين الجسمي: أنا ملحن مبتدئ جديد و"بالبنط العريض" جرعة سعا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


وجه الفنان حسين الجسمي في برنامج The insider بالعربي تحية حب وتقدير لكل جمهوره على ردة فعلهم على أغنية " بالبنط العريض " التي تحقق نجاحاً كبيراً منذ طرحها واصفاً إياها بجرعة سعادة .

الجسمي قال في لقائه مع الإعلامي ايلي نخله أن هذه الأغنية كانت بصمة من بصمات 2020 لما تحمله من بساطة و جملة فنية جميلة ،

ووصف تجربته بتلحينها بأنها تجربة ملحن مبتدىء هدفه التواصل مع الجمهور من خلال ابتسامة و أغنية فيها كل معاني السعادة .

وفي رد على سؤال ما اذا كان نجاح بالبنط العريض حمسه للإكثار من التلحين ، رد الجسمي أن مسألة التلحين عنده تنبع من حافز ما ، واعداً الجمهور بألحان أقوى .

أما في ما يتعلق بحب الأطفال لهذه الأغنية و حرصه على نشر فيديوياتهم على صفحاته الخاصة ، قال الجسمي أن المشاركة مع الناس حلوة
مشيراً الى أنه يسعد دائماً بكل من يوجه له مشاعر حب ويتقبلها بصدر رحب .

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 35 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 19 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر