لثالث مرة.. عرض فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُعرض الليلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42 فيلم "حظر تجول" للفنانة إلهام شاهين، وذلك على مسرح WE بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.

فيلم"حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، والفنان الفلسطيني كامل الباشا، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions و”Team On”.


تدور أحداث الفيلم حول فاتن، التي خرجت من السجن بعد مرور 20 عامًا على حبسها؛ بسبب ارتكابها جريمةّ ما، وتعود أحداث العمل إلى خريف 2013 حال فرض حظر التجول بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى، والتي تعرضها لمحاكمة ثانية، بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

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