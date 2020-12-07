4 أخطاء تبطل صوتك في آخر جولات انتخابات النواب.. تعرف عليهم

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هناك عدد من الأخطاء التي يمكن أن تبطل أصوات الناخبين في جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، والتي تعد آخر الجولات التي تشهدها انتخابات مجلس النواب، بعد أن انتهت الهيئة العليا للانتخابات من محافظات المرحلة الأولى.



وفي التاسعة من صباح اليوم الإثنين فتحت لجان محافظات المرحلة الثانية أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة، وسط إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19".



وتجرى جولة الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية، فى 13 محافظة هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، بورسعيد، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ودمياط، والسويس.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها المواطنين خلال الاقتراع وتؤدي إلى بطلان أصواتهم:



تعد بطاقة التصويت باطلة في الحالات الآتية: إذا صوت الناخب على غير بطاقة الاقتراع المسلمة له من رئيس اللجنة، إذا وقع الناخب على بطاقة الاقتراع أو وضع عليها أي إشارة أو علامة تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت، إذا تم التأشير ببطاقة الاقتراع بالقلم الرصاص.



- ومن الحالات التي تبطل صوت الناخب أن تكون بطاقة التصويت التي استخدمها الناخب غير مختومة بختم اللجنة الفرعية، أو توقيع رئيسها أو خاتمه، ومحدد عليها تاريخ الاقتراع.



- ومن الأمور التي تبطل صوت الناخب التصويت الذي يعطي لأقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه، بمعنى أن يكون مطلوب اختيار عدد معين من المرشحين الفردي في الدائرة ويختار الناخب عدد أقل أو أكثر فهذه الحالة يبطل الصوت.



- وهناك حالة قد لا تتكرر كثيرا بين الأصوات الباطلة، حيث يعتبر صوت الناخب باطل إذا خلت بطاقة الاقتراع من التصويت.





ويتنافس فى الإعادة 220 مرشحا على 110 مقاعد، بواقع 4 مرشحين على مقعدين بالجيزة، و26 على 13 مقعدا بالإسكندرية، و14 على 7 مقاعد بالفيوم، و16 على 8 مقاعد فى بنى سويف، و30 على 15 مقعدا بالمنيا، و24 على 12 مقعدا بأسيوط، و4 على مقعدين بالوادى الجديد، و28 على 14 مقعدا بسوهاج، و18 على 9 مقاعد فى قنا، و6 على 3 مقاعد بالأقصر، و10 على 5 مقاعد بأسوان، و36 على 18 مقعدا بالبحيرة، و4 على مقعدين بمرسى مطروح.



ويشكل مجلس النواب من 568 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي، و284 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.