٨ ديسمبر.. افتتاحات جديدة بمستشفى النساء والولادة بطب عين شمس



بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد سفير النرويج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وا.د شهيرة سمير وكيل الكليه الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وا.د اسامه منصور وكيل الكليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. هبه الله السعيد وكيل الكليه الطب لشئون التعليم والطلاب وأ.د. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد.



وا.د حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد

ولفيف من أعضاء هيئه التدريس بكليه الطب والأطباء بطب عين شمس.

يفتتح غدا الثلاثاء الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس بتكلفة بلغت ١٢ مليون جنيه، كما يفتتح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد.