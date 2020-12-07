٨ ديسمبر.. افتتاحات جديدة بمستشفى النساء والولادة بطب عين شمس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements


يفتتح غدا الثلاثاء الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس بتكلفة بلغت ١٢ مليون جنيه، كما يفتتح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد.

بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والسيد سفير النرويج وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وا.د شهيرة سمير وكيل الكليه الطب لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وا.د اسامه منصور وكيل الكليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. هبه الله السعيد وكيل الكليه الطب لشئون التعليم والطلاب وأ.د. احمد رامي مدير مستشفى النساء والتوليد.

وا.د حسن عواد رئيس قسم أمراض النساء والتوليد
ولفيف من أعضاء هيئه التدريس بكليه الطب والأطباء بطب عين شمس.

أخبار تهمك

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 36 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 21 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر