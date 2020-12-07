"السمطا بتفرح".. تسليم 30 مركب صيد وثلاجة حفظ أسماك وإعادة إعمار ٣٠ منزل متهالك وقافلة طبية







واكد مصطفي زمزم؛ رئيس مجلس أمناء صناع الخير؛ أن الاحتفالية تجسد باكورة التعاون بين صناع الخير وبنك القاهرة بهدف تنمية واعادة اعمار القري الأشد احتياج بتوجيه من السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي.









وأضاف زمزم، ان الاحتفالية تشهد تسليم مفاتيح المنازل المتهالكة لأهالي غير قادرين بالقرية بعد أن تم إعادة إعمار ١٨منزل ضمن مبادرة حياة كريمة وقامت صناع الخير وبنك القاهرة بإعادة إعمار باقي المنازل وعددها ١٢ منزل حيث تم إعادة إعمار ها ورفع كفاءتها بترميم الجدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات بالإضافة إلى إنشاء18 خزان صرف صحي ليستفيد منه 18 منزل بالقرية فضلا على أنه يتم تنظيم قافلة طبية للكشف على عيون الأهالي داخل القرية.



واشار زمزم، الى أن الاحتفالية تتضمن ايضا تسليم ٣٠مركب صيد وكامل ادوات الصيد ل٣٠ أسرة من صغار الصيادين بالقرية وتسليمهم شهادات اجتياز دورة التدريب على اساليب الصيد الحديثة وافتتاح ثلاجة حفظ الاسماك بالقرية والتي اقامتها صناع الخير بهدف توفير مقومات نجاح مشروع حرفة الصيد للأهالي ودعمهم في امتهان الحرفة بأحدث الادوات بما يوفر لهم دخل أفضل.

الجديد بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وكذلك قرية السدح تخليدا لذكري الاقتصادي محسن عادل وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى في عدد من المحافظات.



شهد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، احتفالية مؤسسة صناع الخير وبنك القاهرة وروتاري قصر النيل، بقرية سمطا بحري بمحافظة قنا بمناسبة الانتهاء من اعادة اعمار عدد من المنازل المتهالكة بها وتزويد عدد من الأهالي بمشروعات تنموية صغيرة تناسب بيئتهم وتدريبهم عليها وتوفير مقومات نجاح مشروعاتهم الصغيرة، وبحضور عدد من قيادات المحافظة وقيادات بنك القاهرة وقيادات صناع الخير للتنمية.