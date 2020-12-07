دينا فؤاد على بوستر مسلسل "جمال الحريم".. والعرض قريبًا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



نشرت وجه القمر دينا فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "انستجرام"، بوسترا دعائيا لمسلسلها الجديد "جمال الحريم" الذى تشارك في بطولته بجانب النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم، ومن إنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه على الشاشات قريباً.

وتصدرت دينا فؤاد البوستر، حيث ظهرت بشكل مختلف وجذاب، وخلفها أيادى تلتف حولها، فى إشارة إلى أن العمل يحمل طابع الإثارة والتشويق، حيث تظهر النجمة بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، لم تقدمها من قبل، إذ تتحدى وجه القمر نفسها فى العمل الدرامى الجديد وتتخلى عن جمالها وتظهر قدراتها التمثيلية خصوصا وأن الدور يعتمد على التمثيل والانفعالات ويندرج تحت الأدوار المركبة والصعبة.


وأعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بالشخصية وكذلك فريق العمل والمخرجة منال الصيفى، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه شىء عظيم، موضحة أن أجواء العمل تتسم بالسعادة والحب بين كل الأبطال والبطلات.


وتتمنى دينا فؤاد أن ينال العمل اعجاب جمهورها، خصوصا وأنها تظهر بشكل مختلف، وتراهن على نجاحه بصورة كبيرة وقت وقت عرضه، حيث يعد مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال الدرامية المختلفة فى فكرته وشكله ومضمونه، ويدور فى إطار من التشويق والاثارة ومن المتوقع أن يحصد على الكثير من الاشادات وقت عرضه، لاختلافه عن الدراما السائدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

11:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر