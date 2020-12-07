تنسيقية شباب الأحزاب تتابع سير عملية التصويت في أول أيام إعادة النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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رصدت الفرق التابعة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتظام التصويت في أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لإعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت اليوم الإثنين، وتجرى على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وتعتمد التنسيقية على متابعيها فى المحافظات، كما تعتمد غرفة العمليات والمركز الإعلامي بالتنسيقية على التكنولوجيا الحديثة، واقتنصت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين 28 مقعدا في ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

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