الإسكان : قرعة علنيه لبيع 81 وحدة صناعية في مدينة العاشر من رمضان

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
وحدات صناعية
وحدات صناعية
أحمد الشيخ
Advertisements
وزير الإسكان: إقبال على حجز  81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً من الراغبين فى حجز  81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح أنه حتى الآن تم شراء ١٩٨ كراسة شروط لحجز ٨١ وحدة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، مؤكدا أنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.

وأشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أن سحب كراسات الشروط وتقديم المستندات بمقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، حتى يوم الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز، موضحاً أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة تتضمن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يحذر المصريين مرة جديدة بسبب الكورونا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عرض برشلونة لإقناع ليونيل ميسي بالبقاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يتخذ قرار مفاجئ بسبب السوبر الإفريقي

منذ 33 دقيقة

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف أسرار مثيرة حول تتويج الأهلي بالثلاثية

منذ حوالي 22 ساعة

بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.. الأهلي يوجه صدمة إلى فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يؤجل ضم حارس جديد لهذا السبب

منذ ساعة و 17 دقيقة

الأهلي يطعن رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ يوم

محمد صلاح يحقق إنجازا عجز عنه كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل لـ "مسن أوسيم" بعد توزيع ماله من البلكونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أمير عادل يعلق على فشل انتقاله إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"الإسكان" تطرح أراضٍ بـ 8 مدن جديدة.. وهذا موعد إتاحة كراسات الشروط

بنك التنمية الصناعية وجهاز العاشر من رمضان يوقعان بروتوكول تعاون

ننشر تفاصيل طرح 3098 قطعة أرض بـ"الإسكان الاجتماعى"

طرح 3098 قطعة أرض سكنية بـ"الإسكان الاجتماعي" بنظام القرعة العلنية

طرح 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات بالعاشر من رمضان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. الأهلي يحدد "بديل" سيرينو وينتظر مفاجأة في الصفقة

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة استغاثة لرئيس الجمهورية

01:15 ص

عاجل.. أول تعليق من أسامة كمال على قرار وقفه

07:44 م

عبد الغني: موسيماني لا يليق بالأهلي ويجب البحث عن مدرب جديد

09:47 ص

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر