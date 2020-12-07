الإسكان : قرعة علنيه لبيع 81 وحدة صناعية في مدينة العاشر من رمضان

وزير الإسكان: إقبال على حجز 81 وحدة صناعية بمباني المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان







صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالاً من الراغبين فى حجز 81 وحدة صناعية بمبانى المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمجمعين (ب ، ج)، بالمنطقة الجنوبية (6 ملايين م2) بمدينة العاشر من رمضان.







وأوضح أنه حتى الآن تم شراء ١٩٨ كراسة شروط لحجز ٨١ وحدة صناعية بمشروع المجمعات الصناعية، وذلك بأنشطة مختلفة بمساحة حوالي (702م2) للوحدة، مؤكدا أنه سيتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية.







وأشار المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إلى أن سحب كراسات الشروط وتقديم المستندات بمقر الجهاز بالكيلو 54 طريق مصر/الإسماعيلية الصحراوي، حتى يوم الثلاثاء 15/12/2020، وموعد إجراء القرعة العلنية 29/12/2020، بمقر الجهاز، موضحاً أن الأنشطة المتاحة للوحدات الصناعية المطروحة تتضمن صناعات (هندسية – كيماوية – بلاستيكية – نسيجية – غذائية - خشبية).