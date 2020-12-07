بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تعد منطقة آثار كوم الشقافة والمعروفة بالكتاكومب من أجمل المزارات الأثرية التي يمكن أن ترتادها في الإسكندرية، حيث تمثل طرازًا فريدًا من تلاقي الطرز المصرية القديمة مع الطراز اليوناني الروماني، وتحكي قصة اندماج اليونانيين بالمصريين عقائديًا.

والمنطقة تضم عدد من المقابر فوق الأرض، والتي تم نقل بعضها لتكون داخل حرم المنطقة الأثرية، إضافة لمقابر الكتاكومب، والتي كانت ولفترة 100 عام مضت مغمورة بالمياه الجوفية، حتى قامت الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار بعمل مشروع خفض منسوب جعل المقابر صالحة للزيارة حتى أعماقها.

وكانت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية حصلت على عدد من الصور التي ترصد مشاهدات تسئ للمنطقة من اختفاء لسلال القمامة، وانتشار لها في مختلف أرجائها، حيث الأعمدة التي من المفترض أن تحمل تلك السلال ومكتوب عليها "مخلفات صلبة ومخلفات طعام" ولكن السلال نفسها غير موجودة، وبالطبع اختفاء سلال القمامة أدى لاضطرار الزوار لإلقائها في حرم المنطقة الأثرية، وهو ما أدى لتراكمها في بعض الأماكن نسبيًا، حول المقابر وداخلها، وهو ما يحتاج إلى مزيد من العناية من قبل المسؤولين عن المنطقة التي تعتبر المزار الأول للسكندريين من ناحية ولكل القادمين لزيارتها من ناحية أخرى.

ومن ناحيتها أوضحت رحاب محمد مدير عام منطقة آثار كوم الشقافة أن تلك الصور قديمة تعود إلى فترة سابقة تقارب الشهر، حيث أنها قد تولت إدارة المنطقة منذ تلك الفترة.

وأضافت في تصريحات خاصة إلى الفجر أنه "منذ تولينا نعمل جاهدين على تلافي أية أخطاء سابقة لعهدنا وإظهار المنطقة على أكمل وجه أمام الساده الزائرين من أجانب ومصريين"

وإعمالًا لسياسة حق الرد حرصت الفجر على تلقي عدد من الصور التي أمدتنا بها مدير عام المنطقة، ونشرها، وهي الصور التي ترصد تحسن واضح في المظهر العام لمنطقة الكتاكومب الأثرية في الإسكندرية، وهو ما يعكس مدى سرعة الاستجابة والمتابعة لدي مسؤولي آثار الإسكندرية.

ومنطقة كوم الشقافة، تقع في حي كرموز غرب الإسكندرية، أطلق عليها هذا الاسم إحياءً للاسم اليوناني القديم "لوقوس كيرامايكوس"، وبسبب كثرة البقايا الفخارية وكسرات الخزف والشقف التي كانت تتراكم في هذا المكان.

وتقع كوم الشقافة في المنطقة التي قامت فيها قرية راكوتيس وهو الاسم الذي عرفت به عند الرومان وذلك إحياءً للاسم الفرعوني القديم "ra-gadit"، كما هو مذكور في نقش هيروغليفي من عهد بطليموس الأول.

أما مقابر كوم الشقافة الأثرية، فترجع أهميتها نظرا لاتساعها، وكثرة زخارفها، وتعقيد تخطيطها، كما أنها من أوضح الأمثلة علي اختلاط الفن المصري القديم، بالفن الرماني في الإسكندرية، وأروع نماذج العمارة الجنائزية في الإسكندرية.

والجبانة من نوع الكتاكومب، وهو نوع من المقابر انتشر في القرون الثلاثة الأولى الميلادية، وجبانة الكتاكومب هي الجبانة الرئيسية في منطقة كوم الشقافة، وحملت المقابر هذا الاسم نظرًا للتشابه في التخطيط بينهما وبين مقابر الكتاكومب المسيحية في روما، اسم يُطلق اصطلاح على المقابر المحفورة تحت سطح الأرض، وعُثر على المقبرة بطريق الصدفة يوم 28 سبتمبر 1900، بالرغم من أن التنقيب قد بدأ في هذه المنطقة منذ عام 1892م.

وكانت مقابر كوم الشفافة تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية منذ عام 1892م، وقامت وزارة السياحة والآثار بتنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية للمقابر، حيث تم إنشاء 6 آبار بعمق 40م وتركيب طلمبات غاطسة بنظام التحكم الإلكتروني، مما عمل على جفاف المياه التي كانت تغمر عمق المقابر وتمنع الزوار من الوصول لأسفلها.
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب
بعد ما نشرته الفجر.. آثار كوم الشقافة توضح حقيقة "صور الإهمال" بالكتاكومب

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وزارة السياحة مصر كوم الشقافة الكتاكومب الفجر الاثار

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