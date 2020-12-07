ضبط شخص تخصص في سرقة الهواتف المحمول بأسلوب الخطف بالقاهرة

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تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية "له معلومات جنائية"، حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" عقب قيامه بسرقة هاتف محمول من طالبة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته.



بالكشف الفنى عن الدراجة النارية المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



