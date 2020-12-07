قراءة سيميائية للحداثة في الشعر" سيمينار علمي بآداب حلوان

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
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في إطار التعاون مع شبكة طهطاوي البحثية، عقد قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة سلوى حسين رئيس قسم اللغة الفرنسية السمينار الشهرى بعنوان "قراءة سيميائية للحداثة في الشعر" للدكتورة غادة ربيع الروبي المدرس بالقسم.

ويهدف موضوع السيمينار إلى محاولة تعريف مفهوم الحداثة وذلك من أجل تحليل أشكالها السيميائية في الشعر من خلال ثلاث محاور وهي مفهوم الحداثة وبدايتها وتطورها وتوضيح الفرق بين الحداثة والتحديث ومابعد الحداثة، ومضمون القصائد على اختلاف التيارات الشعرية على مر العصور ومراحل الحداثة في الشعر في الشكل والمضمون وذلك ماقبل وبعد الحرب العالمية الأولى.

كما تضمن السيمينار الحديث عن الحداثة وهي حركة أدبية تتحرك مع الحياة في تغيرها الدائم، وفي الحداثة الشعرية تعبير عن روح العصر بأبعاده وأحداثه وقضاياه تعبيرًا حضاريًا مما يعكس تغلغل الشاعر في عصره وارتباطه بالحياة من حوله ارتباطا عضويا وجوهريا، حيث دخلت الحداثة في الشعر العربي بعد الحرب العالمية، عندما نشأت الدعوة إلى تطوير أوزان الشعر وقوافيه بما عرف بحركة الشعر الحر، ثم ظهرت حركة جديدة تدعو إلى فلسفة الشعر العربي ليجد له مكانا في صورة الشعر العلمية المتطور.

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