ضبط صاحب محل سجائر لحيازته كميات كبيرة مجهولة المصدر ومهربة بالمقطم

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل سجائر كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المحل على (15500علبة سجائر "محلية"- 260 علبة سجائر مستوردة ماركات مختلفة) وجميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.



وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها مكافحة الجرائم التموينية وملاحقة وضبط مرتكبيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

