اليوم..عرض فيلم "دروس اللغة الألمانية"في مهرجان القاهرة

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يعرض فيلم "دروس في اللغة الألمانية" الليلة بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك على مسرح we في دار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً، والفيلم من إخراج بافل جي، ويعد ذلك العرض العالمي الأول له، ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية.





تدور أحداث الفيلم حول" نيكولا" الذي يعمل سائقًا في بلغاريا، لكنه ينوي الانتقال لألمانيا لكي يبدأ حياة جديدة يتخلص فيها من ذكرياته السيئة، ولكنه يقوم بالتفكير قبل السفر ليسأل نفسه عما إذا كان يستطيع أن يمحي الماضي ويبدأ من جديد.





يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.