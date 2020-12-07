كشف ملابسات إختلاس 114 أسطوانة أكسجين من مستشفى إيتاى البارود العام بالبحيرة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إختلاس 114 أسطوانة أكسجين من مستشفى إيتاى البارود العام بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بمديرية أمــن البحيرة من مسئولى مستشفى إيتاى البارود العام، بإكتشافهم قيام موظفان بالمستشفى، مقيمان بدائرة المركز بإختلاس 114 إسطوانة أكسجين من عهدتهما وبيعها  لبعض المراكز الطبية والجمعيات الخيرية وإقتسام حصيلة البيع فيما بينهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وأن المتهمين وراء إرتكابها تأكيدًا لما إنتهى إليه تقرير أعمال اللجنة المُشكلة من مسئولى المستشفى لمراجعة وجرد عهدتها من أسطوانات الأكسجين المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما إعترفا تفصيليًا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما تم ضبط الأسطوانات المستولى عليها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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